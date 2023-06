Dagegen steuern Tesla-Papiere auf weitere Kursverluste von 1,6 Prozent auf 252,55 US-Dollar zu, nachdem sie schon zuletzt unter Gewinnmitnahmen nach einem Hoch seit Ende September gelitten hatten. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch eine Abstufung von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hob zwar das Kursziel von 185 auf 248 Dollar an. Sie strich aber mit Verweis auf die starke Kursentwicklung seit Jahresbeginn ihr Kaufvotum und rät nun zu einer neutralen Haltung. Inzwischen spiegelten die Aktien seine langfristigen Erwartungen für das Unternehmen besser wider, begründete Analyst Mark Delaney seine Einschätzung. Er hob ausserdem das schwierige Preisumfeld für Neufahrzeuge hervor, was die Bruttomarge in diesem Jahr weiter belasten dürfte./gl/jha/