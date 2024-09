Die Standardwerte an der Wall Street schlagen sich in diesem Umfeld etwas besser, wenn auch hier die Verluste wohl weiter gehen. Der Dow Jones Industrial war am Vortag um weniger als ein Prozent abgerutscht und dürfte den IG-Indikationen zufolge nun nochmals 0,2 Prozent an Wert verlieren. Er ist defensiver aufgestellt mit einem höheren Gewicht an Werten, die an solchen Unruhetagen beliebt sind.