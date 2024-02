An der technologielastigen Nasdaq-Börse zeichnet sich für den Nasdaq 100 Index am Donnerstag eine Erholung um 0,6 Prozent ab. Hier waren die Gewinnmitnahmen am Vortag noch ausgeprägter gewesen als im Kreise der Standardwerte. Nun blicken Anleger gespannt auf die Zahlen von Apple, Amazon und Meta, deren Papiere sich vorbörslich um bis zu 1,2 Prozent von ihren Vortagsverlusten erholten. Die drei Unternehmen aus dem Kreis der sogenannten Glorreichen Sieben bringen gemeinsam 5,5 Billionen US-Dollar an Marktwert auf die Waage.