Ein Milliardendeal mit Microsoft trieb die Aktien der Nebius Group vorbörslich um mehr als 52 Prozent nach oben. Zuvor hatte der niederländische Spezialist für Cloud-Infrastruktur bei KI-Anwendungen einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist. Die Microsoft-Titel verteuerten sich um 0,5 Prozent.