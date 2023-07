Zum Beginn einer ereignisreichen Woche können die Anleger am US-Aktienmarkt auf moderate Kursgewinne hoffen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Montag rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,1 Prozent höher auf 35 269 Punkte. Am Freitag hatte der New Yorker Leitindex nach einer Gewinnserie von neun Handelstagen praktisch unverändert geschlossen.

24.07.2023 14:45