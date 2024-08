Die Anleger an den US-Börsen dürften am Donnerstag zuversichtlich bleiben. Am Markt wird zunehmend davon ausgegangen, dass die Notenbank Fed an der Schwelle zur ersten Zinssenkung seit mehr als vier Jahren steht. Damit verbunden ist die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung. Gleichwohl dürften sich die Kursbewegungen weiter in Grenzen halten.