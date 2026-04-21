Im Dow dürften zudem mit Quartalszahlen UnitedHealth und 3M Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der grösste US-Krankenversicherer ist inmitten seines krisenbedingten Schrumpfkurses überraschend stark in das neue Jahr gestartet. Zudem wurde das Management auch für das Gesamtjahr optimistischer. Die Aktie sprang vorbörslich um 7,8 Prozent hoch. Das Papier von 3M gab nach vorgelegten Quartalszahlen zugleich um 3,2 Prozent nach. Der Hersteller von Post-it-Haftnotizen, Schutzausrüstung und Autopflegeprodukten verfehlte mit seinem bereinigten Wachstum aus eigener Kraft die Markterwartungen.