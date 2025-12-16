Ferner bewegten zahlreiche Analystenkommentare. Papiere der Streaming-Plattform Roku etwa dürften von einer weiteren positiven Analystenempfehlung profitieren. In der vergangenen Woche hatten sich bereits die Experten von JPMorgan und Jefferies sehr positiv geäussert, nun stimmte auch Morgan Stanley in den Chor mit ein. Deren Analyst Thomas Yeh drehte seine Empfehlung gleich um zwei Stufen von «Underweight» auf «Overweight». Für die Roku-Papiere ging es daraufhin vor dem offiziellen Start um fast vier Prozent nach oben.