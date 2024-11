Die US-Aktienmärkte dürften am Donnerstag nach dem Quartalsbericht von Nvidia zulegen. Das weltweit wertvollste Unternehmen hatte am Vortag nach Börsenschluss starke Quartalszahlen vorgelegt, aber einen als eher defensiv charakterisierten Ausblick auf das laufende Jahresviertel gegeben. Frische US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche unerwartet, während der Philly-Fed-Index November entgegen den Prognosen sank.