Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus vor allem auf Cisco . Der Netzwerk-Ausrüster gilt eigentlich als einer der Profiteure vom KI-Boom, und so blickt das Unternehmen auch nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch sackten die Aktien im vorbörslichen US-Handel um 6,6 Prozent ab. Denn Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. Damit wurden Befürchtungen geweckt, dass die steigenden Preise für Speicherchips dem Unternehmen zusetzen könnten.