Dagegen zeichnet sich bei Fedex ein Kursrückgang um 2 Prozent ab. Damit würden die Aktien an ihre Gewinnmitnahmen vom Dienstag nach einem zuvor guten Lauf anknüpfen. Die US-Bank JPMorgan stufte die Titel ab und rät nun zu einer neutralen Gewichtung. In einer Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen senkte Experte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen etwas. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/men