In der neuen Woche stehen eine Reihe von Konjunkturdaten an, die Aufschluss über die Lage der grössten Volkswirtschaft der Welt geben dürften. Mit besonderer Spannung erwartet werden am Mittwoch Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Juli. «Wenn die Anleger in den Wirtschaftsdaten dieser Woche nicht erkennen können, dass die Wirtschaft bereits in einer Rezession steckt, könnte die Rally an den Börsen wieder aufgenommen werden», schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.