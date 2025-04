Am Ende einer Handelswoche mit extremen Kursschwankungen dürfte der US-Aktienmarkt etwas zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent höher auf 39.809 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 dürfte ebenfalls 0,5 Prozent im Plus starten.