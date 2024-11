Die hartnäckige Inflation in den USA sowie zurückhaltende Kommentare der Notenbank Fed dürften die Stimmung an den US-Aktienmärkten am Freitag trüben. Stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise sowie Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, wonach es die Währungshüter in puncto Zinssenkungen nicht eilig haben, hatten bereits am Vortag für Belastung gesorgt.