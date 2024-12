Die US-Aktienmärkte dürften den Handel am Donnerstag mit leicht nachgebender Tendenz eröffnen. Frische US-Inflations- und Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So haben die Erzeugerpreise im November mit plus 3,0 Prozent überraschend deutlich zugelegt. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen.