Die Verlängerung des US-Ultimatums für den Iran zur Freigabe der Strasse von Hormus mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Trump verlängerte sein Ultimatum nun bis zum 6. April. Bis dahin sollen keine iranischen Kraftwerke angegriffen werden. Experten befürchten noch weitreichendere Auswirkungen auf die Energieversorgung und die Ölpreise, was die Angst vor einer Inflationsspirale schürt, die die Zentralbanken zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnte.