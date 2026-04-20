Seit Ende März hat Avis allerdings bei hohen Umsätzen um satte 360 Prozent zugelegt. Auslöser der Rally war Marktbeobachtern zufolge ein gezielter Short Squeeze gewesen. Darunter versteht man einen starken, sich selbst verstärkenden Anstieg des Aktienkurses durch Anleger, die bisher über Leerverkäufe auf fallende Kurse spekulierten hatten und diese Position dann um jeden Preis hatten auflösen müssen. So habe der Autovermieter im April eine Kapitalerhöhung im Volumen von 5 Millionen Aktien oder rund 15 Prozent des Grundkapitals erfolgreich durchgeführt, hiess es./ck/stw