Vor Inflationsdaten am Freitag und einem verhaltenen Geschäft in den vorangegangenen Tagen dürften die US-Börsen zur Wochenmitte neuen Schwung erhalten. Mit Blick auf Konjunkturdaten bleibt es am Mittwoch zwar ruhig, doch aus der US-Notenbank Fed will sich Direktoriumsmitglied Christopher Waller zu Wort melden. Er gilt als Vertreter einer straffen Linie mit im Zweifel höheren Leitzinsen. Allerdings sind die Anleger in letzter Zeit wieder unbesorgter, nachdem die Fed vor einer Woche die Leitzinshöhe zwar beibehalten, aber zugleich weiterhin drei Zinssenkungsschritte in diesem Jahr signalisiert hatte.