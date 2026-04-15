Wie US-Präsident Donald Trump dem US-Fernsehsender Fox News sagte, glaubt er an ein kurz bevorstehendes Ende des Kriegs im Iran. Der «New York Post» hatte er zuvor gesagt, dass in Pakistan «in den nächsten zwei Tagen etwas passieren könnte», ohne jedoch weitere Details zu nennen. Dort war am Wochenende die erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis zu Ende gegangen.