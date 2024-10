Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts könnte den US-Aktienmärkten auch am Mittwoch einen Dämpfer verpassen. Aktuelle Daten vom US-Arbeitsmarkt zeigten vorbörslich nur wenig Einfluss auf die Indizes. So hat die Privatwirtschaft in den USA im September mehr Stellen geschaffen als erwartet, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte.