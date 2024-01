Die US-Börsen dürften am Freitag an ihre jüngsten Kursgewinne anknüpfen. Wie schon am Donnerstag sollten die Kurse von der aktuell guten Stimmung in der Technologiebranche angetrieben werden. Zuletzt hatte die überraschend gute Geschäftsentwicklung des weltgrössten Halbleiterkonzerns TSMC für beste Laune in dem Sektor gesorgt.

19.01.2024 14:53