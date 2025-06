Für den Nasdaq 100 zeichnet sich am Mittwoch dank weiterer Gewinne ein Rekordhoch ab. Der Broker IG taxierte den von Technologiewerten dominierten US-Aktienindex eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 22.266 Punkte. Das würde ihm reichen, seine Bestmarke aus dem Februar hinter sich zu lassen, die er am Dienstag knapp verpasst hatte. Den schon am Vortag nicht ganz so starken Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG dagegen praktisch unverändert bei 43.088 Punkten.