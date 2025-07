Unter dem Eindruck von Quartalszahlen grosser US-Techkonzerne zeichnet sich am US-Aktienmarkt am Donnerstag keine einheitliche Richtung ab. Zudem bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch eine Dämpfer.