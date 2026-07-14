Für JPMorgan, aber auch für die BofA, wurde am Markt allerdings vor allem auf den starken Lauf der Aktien verwiesen. So hatte das JPMorgan-Papier im Juni zum Höhenflug angesetzt und bei etwas unter 344 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht, unter dem es nun in gut erreichbarer Entfernung verharrt. Das Rekordhoch der BofA ist erst eine Woche alt.