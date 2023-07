An den US-Börsen müssen sich die Anleger am Donnerstag auf Abschläge im Technologiesektor einstellen. Kursverluste bei Tesla und Netflix nach Zahlen verheissen nichts Gutes für den Nasdaq 100 , der am Vortag nahe der 16 000-Punkte-Marke abgedreht und noch knapp ins Minus gesackt war. Der Broker IG taxierte das Tech-Kursbarometer am Donnerstag 0,7 Prozent tiefer auf 15 721 Punkte.

20.07.2023 14:54