An der technologielastigen Börse Nasdaq könnte es kurz vor dem Wochenende neue Rekorde geben. Die Kurse von Tech-Schwergewichten wie Nvidia , Apple , Alphabet und Amazon lagen vorbörslich leicht im Plus. Das liess auch die vorbörsliche Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 rund eine Stunde vor der Startglocke um 0,3 Prozent zulegen auf 23.440 Punkte. Im Haupthandel würde dem Index damit nicht mehr viel fehlen zu einem Höchststand.