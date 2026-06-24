Das Hauptproblem für Micron seien die hohen Erwartungen an das abgelaufene Quartal, sagte Joachim Klement, Leiter der Strategieabteilung bei Panmure Liberum. Selbst wenn Micron hervorragende Zahlen vorweisen und solide Prognosen abgeben sollte, reiche das möglicherweise nicht aus. Die Stimmung hellte sich zuletzt wieder auf: Nachdem die Titel am Dienstag gut 13 Prozent eingebüsst hatten, zeichnet sich eine Erholung um 4,8 Prozent ab. Im bisherigen Jahresverlauf steht immer noch mehr als eine Kursverdreifachung zu Buche.