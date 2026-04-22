So hält sich die Hoffnung auf einen baldigen Frieden, doch zugleich werde befürchtet, dass der Iran auf Zeit spielt, was laut Stanzl «ohne freie Seewege durch die Strasse von Hormus ein Problem ist». Denn «ausbleibende Fortschritte in den Verhandlungen erhöhen das Risiko einer zeitlich ausgedehnten Pattsituation, die wegen teurer Energie den Ausblick für die Weltwirtschaft massgeblich eintrüben kann».