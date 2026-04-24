So dürfte die Intel -Aktie erstmals seit rund 26 Jahren wieder ein Rekordhoch erreichen. Das Papier des Chipkonzerns wird mit einem Kurssprung um 26,5 Prozent auf 84,45 US-Dollar erwartet. Ihre letzte Bestmarke datiert aus dem Jahr 2000 und lag etwas unter 76 Dollar. Wegen der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus übertraf Intel die Wall-Street-Erwartungen deutlich. Im vergangenen Quartal seien sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkauft worden, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch Preissteigerungen hätten durchgesetzt werden können. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr wurde deutlich angehoben.