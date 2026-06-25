Mit einem vorbörslichen Kurssprung von knapp 18 Prozent auf 1.235 US-Dollar würden die Aktien des US-Speicherchip-Spezialisten den Rückschlag der vergangenen zwei Tage mehr als wettmachen und erneut ein Rekordhoch markieren. Der Börsenwert von Micron steuert auf etwa 1,4 Billionen Dollar zu und damit auf eine ähnliche Grössenordnung wie die Schwergewichte Meta und Tesla . Vor einem Jahr hatte Micron mit 140 Milliarden Dollar in der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen gerade mal auf Platz 73 gelegen.