Tesla -Aktien verloren vorbörslich sechs Prozent. Hierin dürfte sich zum einen die Zurückhaltung der Anleger vor den am Mittwoch erwarteten Absatzzahlen für das zweite Quartal widerspiegeln, zum anderen vor allem aber der wieder aufgeflammte Streit zwischen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump. Beide wetterten in sozialen Medien am Montag und in der Nacht (Ortszeit) wieder heftig gegeneinander.