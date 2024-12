Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wird am Freitag an den US-Börsen mit einem freundlichen Handelsauftakt gerechnet. Während der Dow Jones Industrial nach seiner jüngsten, sechstägigen Verlustserie knapp mit 0,1 Prozent im Plus erwartet wird, waren vorbörslich vor allem die Technologiewerte gefragt wegen bleibender Fantasie für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).