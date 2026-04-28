Ökonomen gehen wegen des durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfelds überwiegend davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch zum dritten Mal in Folge nicht verändern wird. Zudem liegt der Fokus der Anleger auf dem anstehenden Wechsel an der Fed-Spitze. Am Donnerstag steht dann noch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank auf der Agenda.