Nach fünf schwachen Handelstagen an der Technologie-Börse Nasdaq könnte am Mittwoch eine Stabilisierung anstehen. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial wird zugleich mit Verlusten erwartet. Er hatte sich in den vergangenen drei Handelstagen gegenläufig entwickelt und ist nun nicht mehr weit entfernt von seinem Rekordhoch, das er Anfang des Monats erreicht hatte.