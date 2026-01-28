Dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 winkt am Mittwoch indes ein fester Auftakt - ihn sieht IG 0,8 Prozent im Plus bei 26.152 Punkten, womit er auf Kurs zu seinem Ende Oktober markierten Rekord bleibt. Hier verteilten die Anleger offenbar schon Vorschuss-Lorbeeren für die erst nach Handelsschluss angekündigten Geschäftszahlen der Tech-Riesen Microsoft , Meta und Tesla , auch wenn sich das in deren vorbörslichen Kursen noch nicht bemerkbar machte. Die Tech-Rally sei wohl noch nicht vorbei, konstatierte Claudia Panseri von UBS Wealth Management.