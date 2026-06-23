«Der Kursrückgang sollte weniger als Urteil über die Fundamentaldaten Koreas gesehen werden, sondern vielmehr als Erinnerung daran, wie die jüngste Rally finanziert wurde», sagte indes Börsenhändler Chris Cha von der US-Investmentbabk Goldman Sachs. «Dadurch bleibt meine mittelfristige Einschätzung im Grossen und Ganzen unverändert, während ich hinsichtlich der kurzfristigen Entwicklung etwas vorsichtiger bin.»