An den New Yorker Börsen wächst am Dienstag die Sorge der Anleger vor einer erneuten militärischen Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden. Das bremste die jüngste Rally. Die kürzlich veröffentlichten Verbraucherpreise zeigten zudem, dass der Iran-Krieg die Inflationsrate im April erneut nach oben getrieben hat.