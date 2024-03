An den New Yorker Börsen zeichnet sich am Montag mit einem freundlichen Handelsstart eine Erholungsbewegung ab. Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der zur Wochenmitte erwartet wird, steuern vor allem die Tech-Werte an der Nasdaq auf Kursgewinne zu, während es an der Wall Street verhaltener zugehen dürfte.