Die in USA gehandelten Iren-Anteile sprangen vorbörslich um etwa 22 Prozent hoch, während sich jene von Microsoft moderat mit 0,6 Prozent im Plus bewegten. Vorteile daraus ziehen können wohl auch Anleger von Nvidia und Dell. Deren Aktien legten um 1,9 respektive 3,6 Prozent zu. Iren beschafft sich das notwendige Zubehör, darunter Architekturen von Nvidia , für fast sechs Milliarden Dollar von Dell .