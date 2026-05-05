Konjunkturseitig könnte der Blick eine halbe Stunde nach dem Börsenstart in Richtung des ISM-Index für den Dienstleistungssektor gehen. Der dürfte laut den Experten der Landesbank Helaba solide ausfallen und folglich weiter klar im Expansionsbereich liegen. Zusammen mit dem ISM für das Verarbeitende Gewerbe könnten sich so «die Hinweise verdichten, dass die US-Wirtschaft auf Wachstumskurs bleibt». Zinssenkungsfantasien schüre das dann allerdings nicht, hiess es.