Mit Blick auf den Iran-Krieg sind Anleger zunehmend zuversichtlicher, dass die USA und der Iran erneut Verhandlungen über eine Lösung aufnehmen könnten. Bis zum Wochenende hatten die Vereinigten Staaten 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Der Preis für die Nordseesorte Brent war deswegen kräftig gestiegen und hatte dabei auch wieder die Marke von 100 Dollar je Barrel übersprungen. Aktuell liegt er bei etwas über 87 Dollar.