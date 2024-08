Der Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt vom Broker IG mit plus 0,7 Prozent auf 41.393 Zählern taxiert. Damit steuert der bekannteste Wall-Street-Index auf sein am Montag bei etwas über 41.400 Punkte erreichtes Rekordhoch zu. Für den Nasdaq-100 zeichnet sich laut IG ebenfalls ein Plus ab, und zwar von 0,5 Prozent auf 19.444 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex der Nasdaq-Börse litt am Vortag besonders unter zweifelnden Nvidia-Anlegern und hatte um 1,2 Prozent nachgegeben.