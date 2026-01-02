Aus dem Kreis der «Magnificent 7», also der sieben bedeutendsten Technologiewerte aus den USA, gab es vorbörslich nur Gewinner. Für die Aktien des KI-Lieblings der Anleger, Nvidia , ging es um 1,6 Prozent nach oben. Auch die Papiere von Tesla stiegen vorbörslich um 1,6 Prozent. Im Fokus stehen die am Nachmittag erwarteten Absatzzahlen des E-Autobauers.