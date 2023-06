Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 1,3 Prozent höher bei 34 286 Punkten. Damit deutet sich für diese Woche ein Plus von rund 1,7 Prozent an. Für die erste Jahreshälfte könnte beim US-Leitindex damit ein Gewinn von rund 4 Prozent zu Buche stehen. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag 0,8 Prozent im Plus bei 15 082 Punkten erwartet.