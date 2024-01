Eine enttäuschende Prognose von Intel dürfte am letzten Handelstag der Woche den Appetit von Anlegern auf Tech-Aktien zügeln. Intel-Aktien brachen am Freitag vorbörslich um gut 10 Prozent ein und könnten andere Chip-Aktien belasten. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,5 Prozent niedriger indiziert auf 17 435 Punkte. Am Mittwoch hatte der Auswahlindex ein weiteres Rekordhoch erreicht.

26.01.2024 14:38