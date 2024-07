Das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Wochenende ist zentrales Thema in den Marktkommentaren. In den kommenden Wochen dürfte es im US-Wahlkampf emotional zugehen, schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. «Umso wohltuender ist es, dass die Finanzmärkte Ruhe bewahren». Zwar werde man sich an den Börsen fragen, was das Attentat für den Wahlausgang bedeutet. «Doch man wird dabei einen kühlen Kopf bewahren», prognostizierte der Volkswirt.