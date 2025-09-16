Bei den Unternehmen bleiben nach starken Kursgewinnen am Vortag immer noch Tesla im Blick, die sich im vorbörslichen Handel um weitere 0,9 Prozent erholten. Firmenchef Elon Musk hatte kürzlich Aktien des Elektroautobauers im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar gekauft und damit Zuversicht demonstriert. Auch für die A-Aktien von Alphabet ging es vorbörslich um 0,5 Prozent nach oben, nachdem der Google-Mutterkonzern tags zuvor seine Rekordjagd fortsetzte und bei der Marktkapitalisierung erstmals die Marke von drei Billionen Dollar knackte.