Am US-Aktienmarkt könnte es am Mittwoch nach dem starken Vortag weitere Rekorde geben. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher bei 23.929 Punkten, nachdem der technologielastige Index ebenso wie das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 bereits am Dienstag Höchststände erreicht hatten. Der Dow Jones Industrial , der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, wird 0,3 Prozent höher erwartet.