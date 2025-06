Noch besser sieht es beim Finanzdienstleister Robinhood aus, dessen Anteilsscheine sich vorbörslich um 2,8 Prozent auf 85,35 Dollar verteuerten. Sie hatten - ebenfalls am Mittwoch - ihre bisherige Bestmarke von 85,55 Dollar aufgestellt. Die Bank of America hob ihr Kursziel deutlich auf 95 Dollar an und blieb bei ihrer Kaufempfehlung. Bei Anlegern der ersten Stunde dürfte sich die Euphorie aber in Grenzen halten. Denn schon kurz nach dem Börsengang vor knapp 4 Jahren hatten die Aktien ähnlich viel gekostet - nur um anschliessend bis unter 7 Dollar abzusacken und sich nach einer langen Konsolidierungsphase ähnlich rasant zu erholen./gl/stk