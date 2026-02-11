Der Dow Jones Industrial wird vom Broker IG knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt 0,4 Prozent höher indiziert bei 50.375 Punkten. Er hatte am Vortag bei gut 50.500 Zählern eine weitere Bestmarke aufgestellt, die Gewinne aber nicht halten können. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent höher erwartet bei 25.280 Punkten.